Golden-Globes-Gala 2023 wieder live im Fernsehen

Die 80. Vergabe der Film- und Fernsehpreise soll nun am 10. Jänner 2023 in Beverly Hills über die Bühne gehen. Die kleine Organisation von in Hollywood ansässigen Auslandsjournalisten war 2021 vor allem wegen fragwürdiger Praktiken, Vorwürfen von Bestechlichkeit und mangelnder Vielfalt unter großen Druck geraten. Viele Stars übten heftige Kritik, Firmen setzten die Zusammenarbeit aus.