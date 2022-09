Ferlach will mit Hotel zur Hockey-Hochburg werden

Hotel ist in erster Linie für Sportler

Aber so sehr sich der Gemeindechef auch auf Touristen freut, das sieben Millionen Euro teure Sporthotel Ferlach dient in erster Linie – wie schon der Name verrät – dem Sport. Der zweckmäßige Bau ist nämlich in drei Bereiche unterteilt. „Im touristischen Bereich haben wir rund 30 Betten. Dann haben wir Wohneinheiten, die von Schülern angemietet werden können. Und der Rest entfällt auf Zimmer für die Hockey-Akademie“, erklärt Hotelmanager Mario Kulnig, der auch die benachbarte Ganzjahreseishalle betreibt.