So viel kostete das Begräbnis von Queen Elizabeth

Hohe Sicherheitsvorkehrungen kosteten ein Vermögen

Dass die Ausgaben in Milliardenhöhe liegen, liegt nicht zuletzt an den enorm hohen Sicherheitsvorkehrungen, die für das Staatsbegräbnis am Montag getroffen werden mussten. Die Angst vor einem Terroranschlag just an jenem Tag, an dem sich zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Könige und Königinnen in der Metropole an der Themse aufhielten, war groß.