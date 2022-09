Verurteilte als Kinderbetreuer: Debatte entbrannt

Kaum ein Thema geht so nahe wie Kindesmissbrauch. Es eint alle Parteien. Dennoch gibt es Differenzen. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm: „Wir brauchen ein generelles Berufs- und Tätigkeitsverbot. Menschen, die sich einmal an Kindern und Jugendlichen vergangen haben, haben in der Jugendarbeit nichts verloren.“ Bisher jedoch gilt dies nur, wenn die Straffälligkeit während der Jugendarbeit stattfand. Nicht davor.