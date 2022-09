Herzog: „Jetzt hat es auch der Dümmste verstanden“

Herzog war der erste heimische Kicker, der die 100er-Marke knackte, er führt die Rangliste seit November 2001 an - und nimmt seine anstehende Degradierung gelassen. Das liegt wohl auch daran, dass der Ex-Admira-Trainer schon bei der ÖFB-U21-Auswahl mit Arnautovic zusammenarbeitete und bereits damals eine hohe Meinung von dem Offensivspieler hatte. Am 3. März 2010, unmittelbar nach einem 3:0-Testspiel-Sieg gegen Dänemark samt Arnautovic-Freistoß-Traumtor, sagte der damalige U21-Teamchef: „Es gab einen Krankl, einen Herzog, einen Polster, einen Prohaska, aber Arnautovic stellt sie alle in den Schatten, wenn er sein Potenzial abruft. Das ist mit Abstand der beste Fußballer, der in den letzten 30 Jahre auf dem Fußballplatz herumgelaufen ist.“