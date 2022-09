Nagelsmann: „Ist doch Wurst, was ich antworte ...“

Auch wenn drei teils extrem klare Siege zum Saisonstart in Deutschlands Bundesliga eine andere Entwicklung erwarten hatten lassen - der FC Bayern München ist inzwischen in eine tiefe Krise gestürzt (worden)! Nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag unter der Woche gegen den FC Barcelona (2:0-Heimsieg) rutschte man nun bei Underdog FC Augsburg böse aus. So böse, dass Coach Julian Nagelsmann nun „über mich, über alles“ nachdenken will …