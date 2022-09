Wenn jemand wie er, eine Legende, die einen Weltsport 20 Jahre geprägt hat, aufhört, muss ein Vakuum entstehen. Aber es geht im Sport immer weiter: Als Agassi-Fan dachte ich früher, dass so einer nicht mehr kommt. Dann folgte Roger. Und bei den US Open hat man gesehen, dass die nächste Generation in den Startlöchern steht. Dieses Turnier hat mir wieder richtig Appetit gemacht, bei manchen Ballwechseln habe ich mich gefragt: ,Burschen, was ist mit euch eigentlich los?‘ Das war sensationell! Spätestens wenn Roger in Pension ist, möchte ich ihn treffen, vielleicht klappt es auch bei seinem Abschied beim Laver Cup am nächsten Wochenende. Aus vielen Gesprächen seit dem verkündeten Karriereende weiß ich: Roger, die ganze Sportwelt wird dich vermissen!