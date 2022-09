Schakal in Kärnten: Die Jäger blasen zum Halali

Neben Wolf und Bär hat sich auch der Goldschakal in Kärnten angesiedelt, dessen eigentliches Verbreitungsgebiet Halbwüsten sowie felsige Gegenden sind. In Europa war der Schakal bisher nur auf dem Balkan verbreitet, mittlerweile gibt es Sichtungen bis nach Finnland. In Kärnten hat die Politik reagiert, den Goldschakal in das Jagdgesetz aufgenommen und ihm eine Schusszeit verpasst.