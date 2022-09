Verletzungs-Update zu Marko Arnautovic ist da!

Am Wochenende hat Arnautovic Gelegenheit, sich für diese beiden Highlight-Partien warmzuschießen. Der Erfolg gegen die Fiorentina war der erste Sieg Bolognas in dieser Serie-A-Spielperiode. Zumindest das haben die „Rossoblu“ mit Stefan Posch als zweitem ÖFB-Legionär Empoli voraus, das noch auf den ersten Dreier wartet. In der Tabelle belegt Bologna den 12. Platz, an der Spitze steht Napoli, gefolgt von Atalanta und Milan.