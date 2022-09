Letzte Reise von Todkrankem führte heim zu Mama

Viele Tränen flossen, als Walter Nachbagauer seine Mutter in die Arme schloss. Dass er das noch einmal dort tun kann, wo er aufgewachsen ist, hielt er nicht mehr für möglich. In Niederösterreich liegen die Wurzeln des Tirolers. Hier hat er mit seinen Geschwistern beim Spielen als Kind viel gelacht, hier hat ihn Mama getröstet, wenn er hingefallen ist. An diesen Ort voller Erinnerungen wollte Nachbagauer noch einmal zurückkehren. Doch er wusste, dass er es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen kann. Zu schwach der Körper, zu weit fortgeschritten die Krebserkrankung.