Vienna Fashion Week: Callisti zeigt Must(er)-Haves

Die MQ VIENNA FASHIONWEEK.22 ist in vollem Gange. 34 nationale und internationale DesignerInnen zeigen im Laufe der Woche, was uns in der kommenden Herbst/Wintersaison erwartet. Eines der Highlights ist auch in diesem Jahr wieder die Fashionshow des Wiener Labels Callisti. Designerin Martina Mueller-Callisti zeigt uns Backstage nicht nur ihre Lieblings-IT-Pieces, sondern erklärt uns auch die absoluten Must-Haves und ihre persönlichen No-Gos.