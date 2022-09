91-Jährige bezwingt die schwersten Klettersteige

Sport als Lebenselixier

Während andere sich in ihrem Alter kaum noch ohne Hilfe bewegen können, hat Maria Kittl zwar Bergführer Christoph Hüthmair als Begleiter bei ihren Touren mit dabei, aber um das Drumherum kümmert sie sich selbst. So zurrt sie gekonnt den Gurt ihres Klettergeschirrs fest, hakt die Karabiner ein. Bevor Maria dann konzentriert die ewige Wand im Toten Gebirge emporsteigt. „Mir macht’s einen Spaß und vor allem brauch’ ich es gesundheitlich. Durch das Klettern ist mein Kreuz in Ordnung. Das ist mein Lebenselixier und meine Verjüngung“, betont sie.