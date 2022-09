Polit-Werbung vor Schulen sorgt wieder für Wirbel

Tag zwei an den steirischen Schulen und schon witterte die Politik ihre Chance in der Medien-Hak Graz: Die KJÖ (Kommunistische Jugend Österreich) zwang dort den Schülern ihre Flyer und Sticker beim Eingang regelrecht auf. So schildert es zumindest Schulsprecher Kushtrim Alili, der auch Geschäftsführer der ÖVP-nahen Schülerunion ist.