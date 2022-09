Fischer findet vor Phuket bizarre Tiefsee-Kreatur

„So etwas habe ich noch nie gesehen“

„Ich war mein ganzes Leben lang Fischer, aber so etwas habe ich noch nie gesehen“, so der Fischer. Weil er abergläubisch ist, warf er das Tier zurück ins Wasser, da er fürchtete, der Fang sei ein schlechtes Omen. „Ich habe Geschichten von Kreaturen vom Grund des Meeres gehört, aber es ist das erste Mal, dass ich eine gefunden habe“, so Sawansuk.