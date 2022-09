Frankreich nach Krimi gegen Italien im Halbfinale

Frankreich ist am Mittwochabend als drittes Team ins Halbfinale der Basketball-Europameisterschaft in Berlin eingezogen. Der Olympiazweite von Tokio besiegte Italien nach einem Krimi samt Verlängerung mit 93:85 (77:77, 38:31). Der Gegner in der Runde der besten vier Teams am Freitag wird zwischen Titelverteidiger Slowenien und Polen ermittelt. Spanien und Deutschland haben schon am Dienstag den Aufstieg geschafft.