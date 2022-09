Basketball-EM: Spanien zieht ins Halbfinale ein

Spanien steht als erstes Team im Halbfinale der Basketball-Europameisterschaft. Die Iberer mühten sich am Dienstagabend in Berlin zu einem 100:90 (43:52) gegen die Auswahl Finnlands, die nach dem Sieg gegen Kroatien im Achtelfinale eine weitere Überraschung verpasste. Der dreifache Gewinner des kontinentalen Turniers peilt indes zum siebenten Mal hintereinander seit 2007 eine EM-Medaille an.