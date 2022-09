Mutter: „Meine Emilia isst endlich wieder!“

Durch zahlreiche Erkrankungen und Spitalsaufenthalte in ihren ersten Lebensjahren konnte ein entzückendes vierjähriges Mädchen aus Kärnten lange nicht richtig lernen, Nahrung zu genießen. Es nahm nur schlecht an Gewicht zu. Mehrere Aufenthalte in der Kinder-Reha folgten. Wie es Emilia heute geht.