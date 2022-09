Türkis gegen Schwarz - das ist Brutalität!

Asylwerber erhalten Klimabonus - das kann kein Türkiser gut finden

Dass den Klimabonus selbst Asylwerber oder Gefängnisinsassen erhalten, die in der Grundversorgung in der Regel nicht einmal selbst für ihre Stromrechnung aufkommen müssen, kann kein g’standener Türkiser gut finden. Seit Sebastian Kurz gilt nämlich in der ÖVP eine harte Linie gegen Asylwerber und Migranten, was der Partei viel Zulauf von rechts gebracht hat. Und jetzt, da sie zum Bonus für Asylwerber stehen, ist klar: Türkis ist wieder Schwarz. Das gefällt nicht allen.