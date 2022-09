Lewandowski geht - Reporter kriegen sich kaum ein

Nerven gezeigt?

Es hat nicht viel gefehlt und Lewandowski hätte wohl deutlich breiter lächelnd München verlassen. Der nunmehrige Ex-Bayer spielte im Trikot seines neuen Arbeitgebers FC Barcelona vor allem in der ersten Halbzeit nicht schlecht, aber glücklos. In der ersten Halbzeit schoss er nach guter Ballannahme einmal drüber und köpfelte später aus guter Position Bayern-Tormann Manuel Neuer an. Zeigte der Pole an seiner alten Wirkungsstätte Nerven? Tatsächlich ist durchaus vorstellbar, dass er solche „Dinger“ normalerweise nicht auslässt.