Vadlau/Mähr nach erstem Tag nur auf Rang 16

Am Mittwoch folgen die letzten beiden Rennen der Qualifying-Series, danach nehmen die besten 26 Boote an der Goldflotte teil. „Wir haben gemerkt, dass wir noch an unserem Set-Up arbeiten müssen. Wir sind noch weit weg von dem, wo wir hinwollen“, sagte Vadlau. In Führung liegen die Spanier Xammar Hernandez/Brugman Cabot.