„Es ist Zeit!“ Jan Ullrich packt in TV-Doku aus

Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich will in einer Doku-Serie von Amazon Prime Video „auspacken - umfassend, ehrlich und exklusiv“. Das kündigte der Streamingdienst am Montag in einer Mitteilung an. In vier Folgen soll auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des früheren deutschen Radstars zurückgeblickt werden.