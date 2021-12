Lebensgefahr! Jan Ullrich entging knapp dem Tod

Ein Rückfall in alte Drogen-Zeiten? Eine akute Alkohol-Vergiftung nach einer Suff-Eskapade? Eine Überdosis an Medikamenten? Vielfältig sind die Vermutungen darüber gewesen, wieso Deutschlands gefallener Ex-Rad-Superstar Jan Ullrich kurz vor Weihnachten als Notfall-Patient in Mexiko in ein Spital eingeliefert hatte werden müssen. Jetzt stellte der wieder genesene Ullrich in einem Interview klar: „Ich hatte eine Thrombose und eine sehr schwere Blutvergiftung. Ich bin dem Tod mal wieder entronnen!“