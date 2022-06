Armstrong enthüllt schockierende Ullrich-Details

Seit seinem Karriereende 2006 hat Ullrich mit verschiedenen Suchtproblemen zu kämpfen. Sein ehemaliger Kontrahent Armstrong steht ihm zur Seite, besuchte ihn vor rund vier Jahren in einer Entzugsklinik in Bad Brückenau. „Ich sah einen Mann an einem Ort wie noch kein menschliches Wesen zuvor“, schildert Armstrong in der Doku „Being Jan Ullrich“. „Wir kennen alle ein paar verrückte Freunde. Aber in so einem Zustand hatte ich noch keinen gesehen.“