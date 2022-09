Sturms neue Aktie hat in Rotterdam etwas zu klären

Infos vom Zwillingsbruder

Erstmals wird Emegha, der von seinem Zwillingsbruder Joshua (der für Den Haags U23 spielt) am Laufenden gehalten wird, am Donnerstag die echte De Kuip-Atmosphäre erleben: Wegen Corona betrug die Zuschauerkapazität bei seinen Derbys nur 6500 Besucher. Derzeit liegt Feyenoords Schnitt bei 47.500! So viele kamen auch am Sonntag, als sich der Zweite der Eredivisie im Rotterdamer Derby mit einem 3:0 gegen Sparta für Sturm warmschoss.