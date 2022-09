Johnson: So war sein letztes Treffen mit der Queen

Queen Elizabeth II. hat bei ihrem letzten Treffen mit Boris Johnson zwei Tage vor ihrem Tod nach Angaben des britischen Ex-Premierministers auf ihn einen geistig hervorragenden Eindruck gemacht. „Einer der Gründe, warum es am 8. September so schockierend war, von ihrem Tod zu hören, war, dass sie in dieser Audienz völlig auf der Höhe war“, sagte Johnson am Montag.