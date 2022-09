Tour mit Mountainbike endet mit Rippenbrüchen

Der 59-jährige Deutsche war mit fünf Bekannten zu der grenzüberschreitenden Mountainbiketour aufgebrochen. Am Sonntagnachmittag fuhren sie im Außerfern am Panoramaweg in Biberwier in Richtung Fernpass - dort mussten sie jedoch ausweichen, da ein Abschnitt des Weges aufgrund von Forstarbeiten gesperrt war.