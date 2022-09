Hündin säugt vier verstoßene weiße Tiger-Babys

Tiere nicht mehr in freier Wildbahn zu finden

Erste Berichte von weißen Tigern gehen auf das 16. Jahrhundert zurück. Das letzte frei lebende Exemplar wurde 1958 erlegt. Heute leben die seltenen Tiere nur noch in Zoos oder in Shows, wie einst in der von Siegfried und Roy in Las Vegas. Die meisten, wenn nicht alle, der heute lebenden Tiere sind Nachkommen eines männlichen Bengalischen Tigers, der 1951 in Indien gefangen und zur Zucht eingesetzt wurde.