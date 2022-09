Kriegsverbrecher Ratko Mladic im Krankenhaus

Den Angaben zufolge leidet der 79-Jährige an einer Lungenentzündung, an Flüssigkeitsansammlung in der Lunge und Herzproblemen. Der Gesundheitszustand seines Vaters habe sich seit Mai „dramatisch verschlechtert“. „Mir scheint, dass sein Leben in Gefahr ist“, sagte der Sohn gegenüber örtlichen Medien. Dem Vernehmen nach steht ein serbisches Ärzteteam bereit, um ihn Mladic zu untersuchen. Es sei aber noch unklar, ob die Medizinier eine Genehmigung dafür erhalten.