Basketball: Favoritensiege im EM-Achtelfinale

Titelverteidiger Slowenien hat bei der Basketball-EM das Viertelfinale erreicht. Die Slowenen setzten sich am Samstag in Berlin gegen Belgien mit 88:72 durch. Deutlich mehr Mühe hatte Mitfavorit Frankreich. Der Olympia-Zweite musste in seinem Achtelfinale in die Verlängerung, um die Türkei mit 87:86 niederzuringen. In der Runde der besten Acht stehen auch Gastgeber Deutschland und Weltmeister Spanien. Die Iberer wurden von Litauen an den Rande einer Niederlage gebracht und gewannen erst nach Verlängerung mit 102:94. Nächster Gegner ist nun entweder Finnland oder Kroatien.