„König Charles nahm die Buhrufe gelassen“

Ich durfte Charles in die Premiere der Mozart Oper ,Die Entführung aus dem Serail’ begleiten“, erinnert sich die ehemalige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. „Das war zwar eine Ehre, aber auch eine diplomatische Herausforderung, denn es handelte sich damals um die heftig ausgebuhte Inszenierung von Stefan Herheim.“ Was Rabl-Stadler besonders in Erinnerung blieb, war die Reaktion des heutigen Königs: „Er blieb vollkommen gelassen, während verschiedene Gäste im Publikum aufs bösartigste in die schönsten Arien hinein buhten.“