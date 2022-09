„Stadttunnel wird mehr als 300 Mio. Euro kosten“

„Krone“:Frau Tomaselli, wir stehen vor dem Stupa des buddhistischen Klosters Letzehof. Was ist das Faszinierende an diesem Ort?

Nina Tomaselli: Für mich ist der Platz eine Art Ruhepool, der rund 20 Gehminuten von meinem Wohnort in der Feldkircher Innenstadt entfernt liegt. Ich pendle zwischen Wien und Feldkirch, arbeite in der Regel auch am Wochenende. Ich bin sehr dankbar, dass die Mönche diese Liegenschaft als Naherholungsgebiet angelegt haben und auch bewahren. Leider soll hier oben der Lüftungsschacht für die Abgase des Stadttunnels herauskommen.