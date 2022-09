Entlastung fürs Uni-Viertel in Linz-Auhof ab 2024

Von 8,1 Millionen auf 26,7 Millionen Euro

2009 hatte sich die Stadt auf eine Finanzierungsvereinbarung mit Asfinag und Land geeinigt. Damals war man von Errichtungskosten für eine Vollanschlussstelle in Höhe von 8,1 Millionen Euro ausgegangen. Fünf Jahre später wurde im Gemeinderat die Projektänderung in eine Halbanschlussstelle und die Erhöhung der geschätzten Gesamtkosten auf 11,6 Millionen € durchgewunken. Drei weitere Jahre gingen ins Land, man lag bei 16,25 Millionen €, ehe man sich nun auf ein Finanzierungsübereinkommen in Höhe von 26,7 Millionen € einigte. Der Baustart ist nun tatsächlich mit März 2023 fixiert, die Fertigstellung für September 2024 geplant.