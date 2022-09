Traditionsbäcker sorgt sich um das tägliche Brot

Mit reschen Semmerln, süßen Kipferln und würzigem Brot versorgen Singraber, sein Schwiegersohn und zwei Mitarbeiter bereits in dritter Generation die Region mit frischem Brot und Gebäck. Die Zubereitung erfolgt in Kaumberg natürlich noch in Handarbeit. Zudem lockt das Kaffeehaus Maria Theresia seit 2019 am Standort der Firma Gäste an.