Viertelfinaleinzug beschert Grabher Rekord-Ranking

Sieg und Niederlage

Die Bilanz gegen die 23-Jährige aus Kaposvar, die in der aktuellen Weltrangliste als 78. um 42 Positionen besser klassiert ist als Grabher, ist ausgeglichen. Während die Vorarlbergerin im Juli dieses Jahres das letzte Duell im Halbfinale des ITF 60er-Turniers in Cordenons (Sp) 5:7, 1:6 verlor, hatte sie im Oktober 2018 in Sevilla (Sp) bei einem ITF 25er-Turnier gegen die Ungarin mit 6:0, 6:7 (5), 6:3 noch die Oberhand behalten.