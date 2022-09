Warnung vor Felssturz rund um den Piz Buin

Der Große Piz Buin ist Vorarlbergs höchster Gipfel, er liegt an der Grenze zur Schweiz. Zahlreiche Wanderer lockt der Berg jedes Jahr an. Nun aber droht dort Gefahr: Der Alpenverein warnt vor einem drohenden Felssturz, der jederzeit passieren könnte. Der Alpenverein bezieht sich dabei auf Forschungsergebnisse des WSL-Forschungsinstitut in Davos in der Schweiz.