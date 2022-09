Hat sich Apple mit dem neuen iPhone verkalkuliert?

Um Superlative war man bei Apple nie verlegen. So überraschte es auch nicht, dass Firmenchef Tim Cook die am Mittwochabend präsentierten Smartphone-Flaggschiffe iPhone Pro und Pro Max als „die besten iPhones, die wir je entwickelt haben“ bezeichnete. Vor allem aber sind die neuen Geräte eines: teuer. Hat sich Apple am Ende bei der Preisgestaltung verkalkuliert?