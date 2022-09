„Mayweather-Rekord brechen! Das ist mein Ziel“

Nur Gold zählt

Solange er olympischer Boxer ist, bleibt dies nun sein Kampfgewicht. Auch bei Olympia 2024 in Paris sowie den European Games in Krakau. Ziel ist - trotz Qualifikationsturnieren - die Goldmedaille für Österreich: „Für mich zählt Silber nichts, für mich zählt Bronze nichts. Natürlich sind es Medaillen, natürlich ist das stark aber für mich gilt Gold!“ So will er in den nächsten beiden Jahren zum „Edelmetall-Hamster“ mutieren, ehe der Schritt zum Profiboxer gemacht wird, wo für den hungrigen Youngster nur Titel zählen.