Apple enthüllt iPhone 14, neue Watches und AirPods

Apple hat am Mittwochabend am kalifornischen Firmensitz seine Herbst-Neuheiten präsentiert. Star des Abends war erwartungsgemäß das iPhone 14, das nebst einem neuen Always-on-Display bei den Pro-Varianten vor allem Verbesserungen in puncto Kamera verspricht und ab dem 16. September zum Einstiegspreis von 999 Euro erhältlich sein soll. Vorgestellt wurden zudem neue Apple Watches, darunter eine Ultra-Variante für Athleten, und die AirPods Pro 2.