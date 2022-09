Täter geben sich oft als Kinder der Opfer aus

„Hallo Mama“ – mit dieser Anrede oder einer ähnlichen wird die Betrugsmasche per Nachricht gestartet. Die Online-Betrüger geben sich dabei als Angehörige oder Freunde aus und teilen mit, dass man eine neue Handynummer habe. In vielen Fällen reagierten in ganz Österreich die Opfer verständnisvoll und begannen eine schriftliche Unterhaltung. „Eine telefonische Kontaktaufnahme wird mit der Begründung, dass das neue Telefon erst eingerichtet werden müsse, abgeblockt“, erklärt die Polizei.