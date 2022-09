2,5 Millionen Schaden: Rekordjahr für Borkenkäfer

Franz Hofstätter ist im Moment ziemlich bedient: In den meisten Jahren hatte er bislang gar keinen Borkenkäferbefall in seinen sieben Hektar Wald, sonst zehn, maximal 20 befallene Bäume. „Aber heuer sind es schon 250“, sagt der Jagerberger. Ein Trauerspiel in mehrfacher Hinsicht: „Weil es immense, ungeplante Arbeit ist, die alle so schnell wie möglich herauszuschneiden. Weil viele Bäume noch gar nicht ,reif’ gewesen wären zum Fällen. Und weil es so viel Schadholz ist - es macht einen Unterschied, ob man pro Baum 80 oder 180 Euro lukrieren kann.“