Rauch will flexiblere Corona-Impfstoffverträge

„Es geht jetzt in Prag darum, mit den Herstellern mehr Flexibilität zu verhandeln“, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch am Mittwoch vor einem informellen Treffen seiner europäischen Amtskollegen und Amtskolleginnen. „Jetzt ist viel klarer abschätzbar, was der Bedarf ist“, zeigte sich der Minister überzeugt. Österreich habe derzeit rund 17 Millionen Impfstoffdosen vorrätig. In einer weiteren Lieferung, die bereits bestellt worden sei, gehe es um „12 Millionen Dosen, davon zwei Millionen Moderna und zehn Millionen Pfizer.“