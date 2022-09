Ungenutzte PCR-Tests landen kistenweise in Müll

Was das Gratis-Testangebot von fünf Tests in der Woche pro Person anbelangt, zählt Wien zu den absoluten Vorreitern. Allerdings: Viele der PCR-Tests wurden in der Anfangsphase des Öfteren zu Hause gehortet. Das führte dazu, dass einige das Ablaufdatum überschritten hatten. Es folgt: Mülldeponie. Die Fotos stammen von einem aufmerksamen „Krone“-Leserreporter, der sich ebenfalls über die enorme Anzahl von weggeworfenen Tests wunderte.