Die englische Dame macht nichts anderes, als die Leine in die Hand zu nehmen, in die gleiche Hand, wo sie die Wäsche hat, dann zieht sie an der Leine und gibt das erste Kleidungsstück rauf, dann das zweite, das dritte, und so weiter. Auf TikTok gibt es begeisterte Kommentare, wie „deine Mama ist brilliant“. Auf jeden Fall ein Wäscheleinen-Trick, der seinesgleichen sucht und zudem eine gelungene Aktion.