Champions League: Konferenz ab 21 Uhr LIVE

Mit mehr Spannung wird allerdings das Gruppe-G-Gastspiel von Manchester City beim FC Sevilla erwartet. Vor allem wegen Erling Haaland. Der norwegische Stürmerstar traf in seinen ersten sechs Ligaspielen für die „Citizens“ zehnmal, wobei sein Torschnitt in den jüngsten vier Partien bei 2,0 steht. Zudem hat der 22-Jährige gute Erinnerungen an seine Erstauftritte in der CL für seine Klubs. Im Salzburg-Dress schaffte er beim Debüt im September 2019 beim 6:2 gegen Genk einen Triplepack, beim 2:1 von Borussia Dortmund im Achtelfinale gegen PSG im Februar 2020 erzielte er beide Treffer.