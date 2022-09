Salzburg-Fans sorgen für Gänsehaut-Stimmung

Mit Rainhard Fendrichs „I am from Austria“ wurde vor dem Hit zwischen dem FC Red Bull Salzburg und AC Milan die neue Champions-League-Saison in der Red Bull Arena eingeläutet. Anschließend gab‘s den traditionellen Rainermarsch (oben im Video). In den rot-weiß-roten Farben strahlte die Fan-Tribüne der Bullen.