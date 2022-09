Salzburg-Wirbelwind lässt Riesensitzer liegen

„Das muss doch das 2:1 sein“ - das dachten sich wohl die Salzburger Fans in der Red Bull Arena sowie vor den TV-Geräten am Dienstagabend beim Champions-League-Auftakt gegen den AC Milan. In der 54. Minute wurde Salzburgs Wirbelwind Fernando von Maurits Kjaergaard perfekt bedient, schoss aus fünf Metern jedoch über das Tor.