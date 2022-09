Steirer sicherte im Grundwehrdienst die Grenze

Anfang Jänner startete für den Steirer die dreimonatige Vorbereitung in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau (Kärnten): Selbstverteidigung, zweimal wöchentlich Schießen (mit Sturmgewehr und Pistole), Anwenden von Schließmitteln (Kabelbinder, Handfesseln), Einsatz von Abwehrspray, Stellen und Durchsuchen von Personen – all das wurde beim Jägerbataillon 26 trainiert.