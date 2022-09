Marko „Schumacher spielt bei uns keine Rolle“

AlphaTauri hat Pierre Gasly eigentlich auch 2023 vertraglich an das Team gebunden, der Franzose will aber gerne das durch den Abgang von Fernando Alonso frei gewordene Cockpit bei Alpine besetzen. „Wenn unsere Bedingungen erfüllt werden, dann würden wir uns Gasly nicht in den Weg stellen“, erklärte Marko. „Für ihn würde ein Traum wahr werden, in einem französischen Werksteam zu fahren. Aber noch sind nicht alle unsere Bedingungen erfüllt.“