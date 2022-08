Mick: Michael Schumacher „der beste Papa der Welt“

Michael Schumacher und Spa-Francorchamps - das war eine Liebe vom ersten Kilometer an. „Schumi“ debütierte in den Ardennen 1991, gewann dort 1992 seinen ersten Grand Prix, insgesamt triumphierte er sechsmal in Belgien. „Mit der Zeit ist mir bewusst geworden, warum Spa zu Papas Wohnzimmer wurde, die ganzen Erfolge, die er dort gefeiert hat. Für mich ist er nicht nur der beste Sportler der Welt, sondern auch der beste Papa der Welt. Als Mensch unglaublich“, erinnert sich Junior Mick im Interview mit ServusTV.