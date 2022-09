Der Re-Use-Truck ist wieder unterwegs

Das Projekt von Vorarlberger Gemeindeverband, Caritas, Land und AMS läuft bereits ein Jahr. Bisher wurden 5,6 Tonnen Elektrogeräte beim Sammeltruck abgegeben. Nach der Sicherheits- und Funktionskontrolle in der carla-Elektrowerkstatt werden sie im carla-Shop in Altach günstig verkauft. Ein weiteres Plus: Der Re-Use-Truck gibt Menschen einen Job, die am regulären Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Alle Informationen zum Re-Use-Truck und die Termine findet man unter: www.umweltv.at/re-use